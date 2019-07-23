«Боролись с беззаконием и клеветой»: бард Александр Новиков поблагодарил звезд эстрады за помощь во время уголовного преследования

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-23T14:39:44+03:00

Напомним, музыканта долгое время обвиняли в хищении средств у пайщиков – порядка 54 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральский бард Александр Новиков поблагодарил звезд эстрады за помощь и неравнодушное отношение к уголовному делу по строительству коттеджного поселка «Бухта Квинс». Напомним, музыканта долгое время обвиняли в хищении средств у пайщиков - порядка 54 миллионов рублей. 17 июля Новиков сообщил о прекращении уголовного преследования.

- Я признан невиновным. Все эти 4 года мы, каждый по-своему, боролись с беззаконием, произволом и клеветой. Перед тем как начать процесс привлечения к ответственности и суду лиц, причастных к инициации и ходу этого «уголовного дела», хочу поблагодарить всех друзей, чье участие и неравнодушие было вкладом в достижение справедливости и в победу истины, - написал бард в Facebook. - Искренне благодарю Андрея Костина, Андрея Разина, Андрея Угланова, Никиту Высоцкого, Михаила Шуфутинского, Владимира Преснякова, Ксению Стриж, Вилли Токарева, Сергея Куприка, Александра Левшина, Славу Медяника, Игоря Сычева, Александра Маршала, Евгения Губко, коллектив Уральского государственного театра эстрады и еще многих-многих моих друзей.

Напомним, «Бухту Квинс» начали возводить в 2008 году. Спустя пару лет стройку приостановили, а в 2015 году возбудили уголовное дело. Пайщики первой очереди получили жилье только осенью 2018 года. А вот пайщики второй очереди переедут в квартиры, которые построят крупные застройщики города.

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ИСТОЧНИК KP.RU