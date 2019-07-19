«Современное искусство все сложнее закатать бульдозером»: Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

19 Июль 18:16 2019-07-19T19:08:42+03:00

Художник пообещал приехать в ближайшее время и восстановить рисунок на площади Первой Пятилетки

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Художник Покрас Лампас, чью работу пытались замазать гудроном в Екатеринбурге, высказался о ситуации. На своей странице в Instagram он заявил, что в ближайшее время приедет в столицу Урала исправлять то, что натворили коммунальщики. Также каллиграф пообещал найти виновных.

Я рад, что современное искусство все сложнее закатать бульдозером, закатать в асфальт, стереть, уничтожить. Мы обязательно все восстановим. Огромная благодарность всем, кто поддержал проект, и поддержал его и в этом неприятном инциденте, - поделился Покрас Лампас.

Он вместе с 30-ю волонтерами изобразил «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки на Уралмаше несколько дней назад во время фестиваля уличного искусства «Стенография». Отметим, что организаторы мероприятия заранее согласовали проект с администрацией Екатеринбурга.

Сегодня утром, 19 июля, коммунальщики начали класть асфальт прямо на работу. Через час они спохватились, однако часть объекта была сильно подпорчена. На ситуацию обратили внимание как первые лица города и области, так и рядовые жители Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU