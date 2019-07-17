«Щадяще и аккуратно»: В Екатеринбурге стартуют работы по благоустройству Зеленой рощи

17 Июль 06:40 2019-07-17T06:40:33+03:00

На время строительства все входы в парк будут закрыты

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В Екатеринбурге на днях начнутся работы по реконструкции парка Зеленой рощи. Об этом на брифинге для журналистов заявил вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству, транспорту и экологии Алексей Бубнов.

Сейчас в парке уже установили паспорт объекта. На время строительных работ все выходы и входы в парке будут закрыты. Как отметил Бубнов, все это делается исключительно для безопасности граждан, в том числе маленьких детей.

На первом этапе реконструкции деревья, за сохранение которых бились активисты, вырубать не станут. Напомним, что ранее в мэрии пообещали, что вырубке подвергнуться только старые и больные деревья. Также вице-мэр по благоустройству рассказал, что еще планируется сделать в Зеленой роще до конца 2019 года.

- Мы хотим в этом году сделать спортивное ядро. Это волейбольная, футбольная, теннисная площадка и четыре для баскетбола. Площадка воркаута сохранится, они востребованы. Работы по строительству спортивной площадки начнутся уже скоро, - отметил он. – Деревья мы не станем вырубать до августа. Будем подходить к этому щадящее и очень аккуратно.

Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов вчера опубликовал предложения по реконструкции Зеленой рощи, где на карте отмечались все места вырубки деревьев и способы этого избежать. Напомним, что активист выступил против проекта по благоустройству после того, как обнаружил, что в рамках него планируется уничтожить больше 200 деревьев и 47 из – вековых.

А споры на счет благоустройства идут с апреля. Все началось, когда мэр Александр Высокинский презентовал проект в Зеленой роще.

ИСТОЧНИК KP.RU