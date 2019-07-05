Ох уж этот Уралмаш: в Екатеринбурге мальчик пытался задушить 9-летнего друга
Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга продолжают пополнять криминальные сводки новостей. На сей раз ученик 3 класса попытался задушить своего 9-летнего друга.
Родители пострадавшего мальчика уже обратились за помощью в детскую больницу № 9.
- Так как обидчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, скорее всего его поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетним. А его родителям выпишут штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.
Напомним, что минувшим вечером на улице Восстания подросток выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю девочку. Пуля попала школьнице в палец, ее госпитализировали.
Кроме того 2 июля на улице Калинина был убит бизнесмен, глава киргизской диаспоры Камчыбек Керимов.
ИСТОЧНИК KP.RU