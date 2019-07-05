2019-07-05T09:02:42+03:00
Происшествия

Ох уж этот Уралмаш: в Екатеринбурге мальчик пытался задушить 9-летнего друга

Пострадавшего ребенка доставили в больницу № 9
Олег Галимов
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Скорее всего, драчуна поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетнимСкорее всего, драчуна поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетнимФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга продолжают пополнять криминальные сводки новостей. На сей раз ученик 3 класса попытался задушить своего 9-летнего друга.

Родители пострадавшего мальчика уже обратились за помощью в детскую больницу № 9.

- Так как обидчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, скорее всего его поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетним. А его родителям выпишут штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что минувшим вечером на улице Восстания подросток выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю девочку. Пуля попала школьнице в палец, ее госпитализировали.

Кроме того 2 июля на улице Калинина был убит бизнесмен, глава киргизской диаспоры Камчыбек Керимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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