2019-07-04T21:06:42+03:00
Происшествия

На Уралмаше после ссоры школьник выстрелил из пистолета в 14-летнюю девочку

Пострадавшую срочно отвезли с ранением в больницу, где она пробудет пару дней
Лев ИСТОМИНОлег Галимов
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Пострадавшую девочку отвезли в больницу. Фото: страница школьницы в соцсетиПострадавшую девочку отвезли в больницу. Фото: страница школьницы в соцсети
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В Екатеринбурге в районе Уралмаш вечером, 4 июля, произошла ссора между двумя подростками и компанией школьниц. В результате 14-летний школьник выстрелил из пневматического пистолета в сторону девочек, ранив одну из них. Инцидент произошел во дворе дома №36 по улице Восстания.

Пострадавшую после ссоры экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу №9, сообщил источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

Стрельба произошла на этом месте Фото: Олег Галимов

Стрельба произошла на этом местеФото: Олег Галимов

- На скамье сидела компания девчонок. К ним подошли двое подростков, один из них стал оказывать школьницам знаки внимания, подсев на скамью. Одна из девчонок то ли в шутку, то ли со злости спихнула его со скамейки, - рассказывает местная жительница, которая стала свидетельницей инцидента. - В ответ парень достал пистолет и выстрелил в сторону школьниц. Одна прикрыла лицо рукой, пуля попала ей в кисть.Дом, где произошла стрельба, тихий. Большая часть жителей - семьи с детьми. О стрельбе многие узнали здесь от корреспондента "Комсомолки".

Наш корреспондент работает на месте событий. По предварительной информации стрельба произошла во дворе дома. Сейчас здесь тихо. Никакого шума нет.

"Комсомолка" узнала, что девочка пробудет в больнице пару дней. Стрелявший школьник до сих пор не задержан. Его мама работает до полуночи, после того, как она освободится с работы, вместе с сыном поедет от отдел полиции для дачи показаний. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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