На праздник в честь проведения в Екатеринбурге Универсиады выделили 900 тысяч рублей, хотя результаты объявят только завтра

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-01T15:12:37+03:00

К Универсиаде в городе хотят построить дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену и дворцы тенниса и водных видов спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Всю весну Екатеринбург готовился к тому, чтобы выиграть заявку на проведение в городе Универсиады-2023. В конце мая Международной федерации университетского спорта (FISU) представили книгу. Результаты станут известны завтра – 2 июля. Однако это не помешало региональным властям уже сейчас начать готовиться к празднованию победы.

«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» Среднего Урала разместил на портале госзакупок заявку, согласно которой 6 июля в городе пройдет праздник в честь победы Екатеринбурга, как кандидата на проведения мероприятия. На эти цели областное учреждение выделит 900 тысяч рублей.

– В программу входит концерт продолжительностью 360 минут. На нем выступят музыкальные группы «Феномен А», «Каникулы», «Парни», а также диджеи Fantastic Fresh, Eugene Balul, Mike Petite, - указано в документации. – Он пройдет в Историческом сквере.

Также в перечень услуг, которые предоставит исполнитель, вошли: предоставление аттракционов, организация горячего питания и уборка территории клининговой службой.

Оптимизм насчет победы Екатеринбурга высказывался и ранее. В частности, в мэрии говорили, что «город практически получил право на проведение игр».

– Дело в том, что FISU, согласно новой политике, не проводит отбор между странами и сосредотачивается на том мегаполисе, который подтвердил свою заинтересованность, - подчеркивали в администрации города.

К Универсиаде в городе хотят построить дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену и дворцы тенниса и водных видов спорта. Когда соревнования кончатся, здания спортивной деревни обещают передать УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU