2019-05-21T17:29:29+03:00
Общество

На этой неделе Екатеринбург представит заявку на участие в Универсиаде-2023

Решение о проведении примут 2 июля
Маргарита МАХОНИНА
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К Универсиаде в городе построят несколько крупных спортивных объектовК Универсиаде в городе построят несколько крупных спортивных объектовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через четыре дня наблюдательный совет Екатеринбурга представит заявочную книгу на участие в Универсиаде-2023 Международной федерации университетского спорта (FISU). Мероприятие пройдет в штаб-квартире организации в Лозанне.

– 21 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание по проведению мероприятие в столице Урала. Он был удовлетворен предварительными итогами работы комитета, – добавили в пресс-службе администрации города. – Напомним, город практически получил право проведения игр. Дело в том, что FISU, согласно новой политике, не проводит отбор между странами и сосредотачивается на том мегаполисе, который подтвердил свою заинтересованность.

К Универсиаде в городе хотят построить дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену и дворцы тенниса и водных видов спорта. Когда соревнования кончатся, здания спортивной деревни обещают передать УрФУ.

Решение по заявке озвучат 2 июля в Неаполе. Ранее город, как претендент на проведение, рекомендовал президент Владимир Путин. Заявку согласовали с комиссией по организации и проведению в РФ международных спортивных мероприятий. Зимой 2019 года Универсиада прошла в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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