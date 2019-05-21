На этой неделе Екатеринбург представит заявку на участие в Универсиаде-2023

21 Май 17:29 2019-05-21T17:29:29+03:00

К Универсиаде в городе построят несколько крупных спортивных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Через четыре дня наблюдательный совет Екатеринбурга представит заявочную книгу на участие в Универсиаде-2023 Международной федерации университетского спорта (FISU). Мероприятие пройдет в штаб-квартире организации в Лозанне.

– 21 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание по проведению мероприятие в столице Урала. Он был удовлетворен предварительными итогами работы комитета, – добавили в пресс-службе администрации города. – Напомним, город практически получил право проведения игр. Дело в том, что FISU, согласно новой политике, не проводит отбор между странами и сосредотачивается на том мегаполисе, который подтвердил свою заинтересованность.

К Универсиаде в городе хотят построить дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену и дворцы тенниса и водных видов спорта. Когда соревнования кончатся, здания спортивной деревни обещают передать УрФУ.

Решение по заявке озвучат 2 июля в Неаполе. Ранее город, как претендент на проведение, рекомендовал президент Владимир Путин. Заявку согласовали с комиссией по организации и проведению в РФ международных спортивных мероприятий. Зимой 2019 года Универсиада прошла в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU