СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-28T16:04:28+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал заявочную книгу Екатеринбурга на Универсиаду-2023. Об этом глава Свердловской области сообщил в своем Instagram.

- Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса. И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира, - сообщил Евгений Куйвашев.

Напомним, что в этом году Универсиада прошла в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU