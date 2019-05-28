Куйвашев презентовал заявочную книгу Екатеринбурга на Универсиаду-2023
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал заявочную книгу Екатеринбурга на Универсиаду-2023. Об этом глава Свердловской области сообщил в своем Instagram.
- Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса. И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира, - сообщил Евгений Куйвашев.
Напомним, что в этом году Универсиада прошла в Красноярске.
ИСТОЧНИК KP.RU