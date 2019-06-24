«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T15:59:32+03:00

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Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков попал на страницы журнала для мужчин MAXIM. Представитель КПРФ стал героем рубрики «Депутатская неожиданность» в июльском номере издания.

- Мы собрали хит-парад самых одиозных высказываний последнего времени, изо всех сил постаравшись никого из высказавшихся не оскорбить», - пояснили авторы рейтинга.

Пирожков занял в нем второе место благодаря высказыванию о том, что «ГУЛАГ - это очень хорошо», и обогнал в рейтинге президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Пирожков раскритиковал Юрия Дудя за документальный фильм про Колыму.

ИСТОЧНИК KP.RU