«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM
Андрей Пирожков известен своими громкими высказываниями
Фото: Facebook Андрея Пирожкова
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Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков попал на страницы журнала для мужчин MAXIM. Представитель КПРФ стал героем рубрики «Депутатская неожиданность» в июльском номере издания.
- Мы собрали хит-парад самых одиозных высказываний последнего времени, изо всех сил постаравшись никого из высказавшихся не оскорбить», - пояснили авторы рейтинга.
Пирожков занял в нем второе место благодаря высказыванию о том, что «ГУЛАГ - это очень хорошо», и обогнал в рейтинге президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Пирожков раскритиковал Юрия Дудя за документальный фильм про Колыму.
ИСТОЧНИК KP.RU