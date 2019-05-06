Екатеринбургский депутат-сталинист обрушился с критикой на Юрия Дудя за фильм про Колыму

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-06T16:20:28+03:00

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Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков, известный отстаиванием принципов сталинизма, раскритиковал документальный фильм, снятый блогером и журналистом Юрием Дудем «Колыма – родина нашего страха».

По мнению Пирожкова, критикуя Иосифа Сталина, "пропагандон" Дудь «мостит дорогу аргументам за самый дикий либерализм».

- Целится по Сталину, а бьет по социальному государству. Сталин – наиболее успешный архитектор социального государства. Актуальность Сталина до сих пор высока и заставляет дудей и венедиктовых скрежетать зубами и клеветать его как символ социализма, - говорит Андрей Пирожков.

В системе ГУЛАГа екатеринбургский депутат видит очевидный плюс – рост населения во всех уголках СССР. Так, к концу 1980-х годов в Магаданской области проживало больше 500 тысяч человек, а сейчас – 140 тысяч. Пирожкова удивляет, что процесс вымирания окраин Юрий Дудь замалчивает.

- В их сытой жизни такого нет, - резюмирует самый молодой народный избранник в Гордуме Екатеринбурга.

В недавно вышедшем фильме автор рассказывает о сталинских репрессиях и заключенных, сосланных на Колыму в ГУЛАГ. Фильм в интернете посмотрели больше 12 миллионов человек. У картины 660 тысяч лайков и 47 тысяч дизлайков.

ИСТОЧНИК KP.RU