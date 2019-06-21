В Гордуме Екатеринбурга предложили провести опрос о нужности второй ветки метро

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-21T11:25:20+03:00

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- Кажется, к нам приходит демократия, - шутили пользователи интернета после того, как среди населения было решено провести опрос о месте строительства Собора святой Екатерины.

Похоже, такой метод пришелся по вкусу и городской верхушке. Так, на внеочередном заседании Гордумы Екатеринбурга было предложено спросить у народа, насколько необходима вторая ветка метрополитена.

Фото: пресс-служба Гордумы

С такой инициативой выступил Владимир Крицкий после того, как Минтранс назвал проект нецелесообразным из-за снижения пассажиропотока и посоветовал премьер-министру отказаться от выделения денег из федеральной казны.

- Мы должны заручиться поддержкой граждан, чтобы никто не трактовал это письмо как ненужность метро городу. Это просто мнение министерства. Мы потеряли два миллиона пассажиров, потому что у нас не было подвижного состава и пришлось увеличить интервал движения. Делаем выводы, не зная ситуации, - сказал депутат.

Фото: пресс-служба Гордумы

Опрос о строительстве второй ветки метро планируется включить в опрос о площадке под храм.

Между тем мэр Александр Высокинский пообещал, что проектирование новых станций подземки продолжится на средства местного бюджета. В этом году уже заложено 150 миллионов рублей. Вторую ветку метро планируют построить к 300-летию уральской столицы. Проект уже поддержал полпред президента по УрФО Николай Цуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU