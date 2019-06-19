«Работы не останавливаем»: мэр Екатеринбурга об отказе Минтранса давать деньги на строительство метро

Вторая ветка метро в Екатеринбурге вновь под вопросом. Первую в столице Урала построили еще в 2012 году, а на вторую денег пока нет. Нет их пока даже на проект второй ветки метро. Вроде бы в городской Думе решается вопрос о том, чтобы выделить их на проект, но тут, как гром среди ясного неба, по Интернету начинает расходиться скан письма федерального Министра транспорта Евгения Дитриха Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Министерство изучило вопрос о финансировании строительства метро к 300-летию Екатеринбурга, отметило снижение пассажиропотока и пришло к выводу, что пока деньги выделять рано.

Год назад в мэрию Екатеринбурга специалисты «Метрогипротранса» прислали эскизы второй ветки метрополитена. Фото: администрация Екатеринбурга

"Министерство транспорта Российской Федерации считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в г.Екатеринбурге преждевременным", - сообщается в документе, гуляющем по Сети.

Что любопытно, по датам на письме выходит, что оно было написано в конце апреля. А ведь в середине мая, когда в Екатеринбурге начались акции в защиту сквера, представители мэрии заявили, что из-за протестов город может лишиться второй ветки метро. По письму получается, что за пару недель до этих самых протестов в Москве уже и так все решили... В общем, сегодня мэрия внесла ясность в ситуацию. Если коротко, то вторую ветку метро еще никто не отменял.

- Строительство второй ветки метро мы по-прежнему рассматриваем как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга, - заявил Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. - В документе, на который ссылаются журналисты, четко сказано, что решения об объемах будут приниматься после предоставления проектно-сметной документации. Именно этой логики мы и придерживались с самого начала, именно ее и озвучивали.

Так, сейчас идет работа по созданию проекта второй ветки, уверяют в мэрии. И проект этот якобы и поможет убедить федеральные власти в том, что без второй ветки уральской столице дальше развиваться нельзя.

Сейчас в екатеринбургском метро есть девять станций метро.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Совместно с полномочным представителем Президента России в УрФО и губернатором Свердловской области мы готовим этот проект к презентации на федеральном уровне, чтобы серьезно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета, - добавил Александр Высокинский. - Мы рассчитываем, что наши общие усилия увенчаются успехом. Как я уже сказал ранее, работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро – разработанная техническая документация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии Екатеринбурга показали, как будет выглядеть вторая линия метро

Похоже, что лед тронулся и у Екатеринбурга все таки появится вторая линия метро, о которой горожане грезят уже не один год. Первую линию, напомним, начали строить в 1980 году, а закончили лишь в 2016-м. (Подробности)

За проект второй ветки метро Екатеринбург заплатит 250 миллионов рублей

Похоже, вторая ветка метро в Екатеринбурге все-таки будет. Надежду на это вселяет прошедшее в городской Думе заседание комиссии по бюджету. На нем парламентарии, а также сотрудники мэрии затронули тему строительства метрополитена. (Подробности)