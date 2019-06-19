В Кольцово приземлились 18 частных лайнеров: Урал впервые принимает французских воздушных туристов

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-19T16:01:11+03:00

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Сегодня в аэропорту «Кольцово» кроме гигантских пассажирских лайнеров приземлились 18 легкомоторных самолетов. В них на Урал прибыли воздушные туристы из Франции, которые путешествуют в рамках авиационного рейда «Ралли Аэро Франс».

Фото: Департамент информполитики региона

- Пилоты, влюбленные в Россию, исполнили свою мечту. Что касается Урала, то многие из них думают, что - это, прежде всего, леса и природа. Мы планируем показать им Екатеринбург как город, стоявший у истоков российской промышленной революции. Мы обязательно посетим Плотинку, Исторический сквер, Водонапорную башню – места, где можно почувствовать славный дух и силу Екатеринбурга, - сказал генконсул Франции в Екатеринбурге Жан-Пьер Коффинье.

Фото: Департамент информполитики региона

Международное ралли проводится с 1995 года на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки и объединяет команды из нескольких стран. В этом году маршрут воздушных туристов впервые проложен по России. Помимо Екатеринбурга группа из 41 человека посетит Псков, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Самару, Волгоград, Краснодар, Сочи.

Фото: Департамент информполитики региона

- Развитие туристической индустрии - это сравнительно новое, но активно развивающееся направление экономики, - сказал министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов. - Уверен, что акция будет способствовать возникновению прочного интереса иностранных туристов к истории и культуре, природным богатствам Свердловской области, а инфраструктура гостеприимства и сфера услуг, уже доказавшая свой высокий уровень в рамках крупных международных мероприятий, не подкачает.

Фото: Департамент информполитики региона

ИСТОЧНИК KP.RU