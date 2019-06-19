2019-06-19T13:43:45+03:00
Недвижимость

Жителей Асбеста, которые пожаловались Путину на жилье, переселят в новые дома

Ключи собственниками дадут до начала зимы
Лев ИСТОМИН
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Дома признали аварийными еще в 2011 году. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской областиДома признали аварийными еще в 2011 году. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
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Жители двух аварийных домов в Асбесте записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, который в четверг проведет Прямую линию с россиянами. Уральцы рассказали, что жить в их домах 1930-х годов постройки просто опасно – стены прогнили, а потолок может в любой момент рухнуть.

После того, как обращение опубликовала на своей странице в Facebook депутат Асбестовской гордумы Наталья Крылова, на ситуацию обратили внимание в СКР, начав доследственную проверку.

Сегодня же выяснилось, что на переселение жителей домов №4 и №4 «а» по улице 8 Марта в этом году в муниципальном бюджете заложено 11,8 миллиона рублей.

Новый дом для переселенцев построили на улице Лесная и сдали в апреле этого года. Ключи и документы от новых квартир людям передадут до 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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