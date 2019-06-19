Жителей Асбеста, которые пожаловались Путину на жилье, переселят в новые дома
Жители двух аварийных домов в Асбесте записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, который в четверг проведет Прямую линию с россиянами. Уральцы рассказали, что жить в их домах 1930-х годов постройки просто опасно – стены прогнили, а потолок может в любой момент рухнуть.
После того, как обращение опубликовала на своей странице в Facebook депутат Асбестовской гордумы Наталья Крылова, на ситуацию обратили внимание в СКР, начав доследственную проверку.
Сегодня же выяснилось, что на переселение жителей домов №4 и №4 «а» по улице 8 Марта в этом году в муниципальном бюджете заложено 11,8 миллиона рублей.
Новый дом для переселенцев построили на улице Лесная и сдали в апреле этого года. Ключи и документы от новых квартир людям передадут до 1 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU