«Стены прогнили насквозь»: уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье

Жители двух аварийных домов в уральском городе Асбест в порыве отчаяния записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, на котором попросили переселить городских чиновников в их разваливающиеся дома.

Двухэтажные дома №4 и 4 «а» по улице 8 Марта построены в 1930-е годы и сейчас практически не пригодны для жилья. Стены из бруса прогнили насквозь, из-за чего рушатся деревянные перекрытия. В одной из ванных комнат специалисты подперли потолок досками и … предпочли больше ничего не делать.

Стены дома прогнили насквозь. Фото: скрин с видео

Теперь люди опасаются, что унитазы и ванны рухнут вместе с гнилым полом. Отметим, что в нескольких квартирах уже давно нет горячей и холодной воды. А ведь живут здесь не алкоголики и наркоманы, а обычные семьи с маленькими детьми и пенсионеры.

Дома признаны аварийными еще в 2011 году, однако городские власти Асбеста не торопятся переселять людей в безопасное жилье.

Дом признали аварийным еще несколько лет назад. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Мы живем в великой стране, и просим Вас, Владимир Владимирович, заставить местных и региональных чиновников относиться к нам соответственно. Помогите, пожалуйста! - говорят люди в своем видеообращении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/715430" frameborder="0"></iframe> Жители Асбеста обращаются к Путину из-за ужасных условий проживания.Автор видео: Сергей Сибириков

Первой обращение горожан разместила на своей страничке в Facebook депутат городской Думы Асбеста Наталья Крылова. Уже на следующий день, 19 июня, ее вызвали на допрос в Следственный комитет.

Фото: скрин с видео

- После выложенного вчера обращения к президенту меня в срочном порядке сейчас вызвали на допрос в следственный комитет. Кто-то стуканул, что это клевета, - говорит Наталья Крылова.

В администрации Асбестовского ГО на звонки не отвечают.

По факту обращения к президенту жителей Асбеста, доследственнную проверку начал региональный СКР.

- Согласно полученным от граждан предварительным данным, два жилых дома по улице 8 Марта в Асбесте были признаны аварийными несколько лет назад. Несмотря на это, сроки расселения людей постоянно переносятся. При этом в домах, где проживают, в том числе, пожилые люди и дети, протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, отсутствует надлежащее водоснабжение. Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за приятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В рамках проверки следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, в ходе которого ей будет дана объективная правовая оценка. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.