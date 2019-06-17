ЕВРАЗ НТМК увеличивает генерацию собственной электроэнергии

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-17T15:09:50+03:00

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ЕВРАЗ НТМК намерен увеличить генерацию электроэнергии за счет использования вторичных энергоресурсов - доменного газа, который образуется при выплавке чугуна на новой доменной печи № 7.

В рамках проекта будет построен комплекс газотурбинной расширительной станции, в котором смонтируют газовую утилизационную бескомпрессорную турбину ГУБТ-16, генератор и энергетические сети. Комплекс будет оснащен современными автоматическими системами газоанализа и пожаротушения. Доменный газ будет пропускаться через турбину, в результате чего энергия от давления газа преобразуется в электричество.

Подобное оборудование на ЕВРАЗ НТМК устанавливается впервые и отвечает самым современным экологическим требованиям. Техническое решение позволит снизить себестоимость продукции, сэкономить на приобретении электроэнергии у внешних поставщиков.

На данный момент подготовлена площадка под строительство, заключены контракты на поставку оборудования, завершается процесс формирования проектной документации.

Инвестиции в проект составят 18 миллионов долларов. Запуск турбины запланирован на вторую половину 2020 года.

Сегодня ЕВРАЗ НТМК на 75 % обеспечивает потребности комбината собственной электроэнергией.

ИСТОЧНИК KP.RU