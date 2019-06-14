Областная больница №1 обжалует вердикт двух судов, обязавших выплатить миллион ослепшей пациентке

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-14T14:39:26+03:00

Женщина хотела улучшить зрение, но в итоге потеряла его

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Свердловская областная больница № 1 не согласилась с решением двух судов, которые обязали медучреждение выплатить своей пациентке миллион рублей.

Жительница Красноярска приехала в Екатеринбург, чтобы вылечить катаракту на левом глазу. Однако во время операции что-то пошло не так, и хрусталик был поставлен не правильно. В результате плохо видящий глаз перестал видеть совсем.

Фото: пресс-служба больницы

Потребовалось второе хирургическое вмешательство, но и оно не исправило ситуацию. Тогда пациентка подала на врачей в суд. Служители Фемиды встали на сторону ослепшей на один глаз женщины. То же самое сделали и в областном суде, где больница пыталась обжаловать приговор.

- Больница будет обжаловать решение и определение судов первой и апелляционной инстанций соответственно, вплоть до Верховного суда, - сообщили в пресс-службе областной больницы.

Также в медучреждении подчеркнули, что не спустят инцидент на тормозах и разберут его на врачебной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU