2019-06-14T14:39:26+03:00
Здоровье

Областная больница №1 обжалует вердикт двух судов, обязавших выплатить миллион ослепшей пациентке

Женщина хотела улучшить зрение, но в итоге потеряла его
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Врачи намерены дойти до Верховного судаВрачи намерены дойти до Верховного судаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловская областная больница № 1 не согласилась с решением двух судов, которые обязали медучреждение выплатить своей пациентке миллион рублей.

Жительница Красноярска приехала в Екатеринбург, чтобы вылечить катаракту на левом глазу. Однако во время операции что-то пошло не так, и хрусталик был поставлен не правильно. В результате плохо видящий глаз перестал видеть совсем.

Фото: пресс-служба больницы

Фото: пресс-служба больницы

Потребовалось второе хирургическое вмешательство, но и оно не исправило ситуацию. Тогда пациентка подала на врачей в суд. Служители Фемиды встали на сторону ослепшей на один глаз женщины. То же самое сделали и в областном суде, где больница пыталась обжаловать приговор.

- Больница будет обжаловать решение и определение судов первой и апелляционной инстанций соответственно, вплоть до Верховного суда, - сообщили в пресс-службе областной больницы.

Также в медучреждении подчеркнули, что не спустят инцидент на тормозах и разберут его на врачебной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она оскорбила миллионы россиян»: Уральские общественники требуют закрыть программу Малышевой
Из-за «Иннопрома» второй этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет на неделю раньше
В Екатеринбурге посадили экс-гаишника, отпустившего за 50 тысяч пьяного водителя
В понедельник избирком рассмотрит заявку на проведение референдума по «СКВЕРному конфликту»
Эффективная борьба: новые правила диспансеризации помогут снизить заболеваемость рака в Свердловской области
На Урале будут судить бизнесмена, который продал несуществующих электроприборов на 29 миллионов
Им совсем нечего носить: в Реже собирают вещи для двух многодетных семей, чудом уцелевших в пожаре
В Екатеринбурге потушили частный детский сад на Викулова
Железнодорожному вокзалу Екатеринбург исполняется 105 лет
В Первоуральске ищут водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода