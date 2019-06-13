Хотела вылечить катаракту, а ослепла на один глаз: на Урале женщина отсудила у врачей миллион

Сотрудники областного суда разбирались в споре между жительницей Красноуфимска и врачами областной больницы №1. Женщина по имени Тамара подала в суд на медиков из-за того, что в июле 2017 года во время операции ослепла на один глаз.

- Тамара была госпитализирована в глазное отделение «Свердловской областной клинической больницы №1» для проведения плановой операции по замене хрусталика левого глаза, - сообщают в пресс-службе Свердловской областной больницы. - Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно.

После этой операции глаз у женщины перестал видеть. Спустя месяц ей сделали вторую операцию, но во время нее произошло кровоизлияние в глаз, которое привело к отслойке сосудистой оболочки.

- Через 10 дней Тамара вновь оказалась на операционном столе, но восстановить зрение глаза врачам не удалось, - поясняют в пресс-службе суда. - Специалистами ТФОМС была проведена целевая экспертиза качества оказания медицинской помощи, в ходе которой были выявлены множественные дефекты оформления медицинской документации, затрудняющие проведение экспертизы качества медицинской помощи.

Сотрудники больницы попытались обжаловать решение суда, но служители Фемиды им отказали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также специалисты обнаружили, что по сложному случаю Тамары врачи не проводили консилиум и не организовывали должное исследование глазного яблока.

- Ненадлежащее выполнение необходимых лечебных мероприятий послужило причиной осложнений и увеличения установленного срока лечения по поводу катаракты, - уточняют в суде. - Исходом такого лечения явилось ухудшение состояния, на момент выписки зрение на левом глазу отсутствовало.

В итоге женщина отсудила у врачей 1 миллион рублей морального вреда и порядка 15 тысяч материального ущерба. Также медики возместят ей пять тысяч рублей, которые она потратила на услуги юристов. Врачи остались недовольны таким решением и просили высшую инстанцию отказать женщине в удовлетворении иска, но судебная коллегия им отказала.