2019-06-11T07:26:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге отец-алиментщик рассчитался с долгами, лишившись дорогого кроссовера

Мужчина не выплатил ребенку 120 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Житель Екатеринбурга за долги в одночасье превратился из владельца дорогой иномарки в пешехода. Мужчина задолжал своему ребенку 120 тысяч рублей по алиментам и еще 4 миллиона - банку.

Добровольно платить уралец отказывался, поэтому приставы сначала запретили мужчине выезжать за границу, потом арестовали его счета, но результата это не принесло. Тогда было решено перенести санкции на имущество должника.

- У мужчины имеется автомобиль Volkswagen Touareg, который был объявлен в розыск и вскоре найден в Кировском же районе, где проживает сам должник, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - В отношении кроссовера составлен акт описи и ареста имущества, автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику, но с запретом пользоваться машиной.

В случае если мужчина в ближайшее время не приступит к погашению задолженности, иномарку передадут на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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