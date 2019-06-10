2019-06-10T15:10:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза

Большая часть несовершеннолетних травмировались будучи пассажирами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделении пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Автоинспекторы Екатеринбурга фиксируют скачок в росте ДТП с участием детей.

За 5 месяцев 2019 года уже зарегистрировано 48 аварий, в которых пострадал 51 ребенок в возрасте до 16 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го, число ДТП выросло в два раза. Большая часть пострадавших - 22 ребенка - травмировались будучи пассажирами, еще 25 человек - в качестве пешеходов, три - катаясь на велосипеде.

- Из 48 происшествий в 14 случаях дети стали виновными участниками дорожного движения по причине перехода проезжей части дороги в неустановленном месте или выхода из-за стоящего транспортного средства. По вине водителей травмированы 35 детей, причем 1 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По статистике большинство ДТП приходится на период школьных каникул. Только за последние сутки в городе произошло три аварии, в которых пострадали три несовершеннолетних, младшему из которых два года.

- Если с вами в машине ребенок, не забудьте проверить, надежно ли закреплено детское автокресло и правильно ли он пристегнут. Увидев юных пешеходов или велосипедистов, будьте готовы снизить скорость. Еще раз напомните своему сыну или дочери, что, переходя проезжую часть, нельзя отвлекаться на разговоры по телефону, наушники лучше снять, - напомнили в Госавтоинспекции. - Напомните, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, а кататься на велосипеде можно только на безопасных участках и спешиться при пересечении проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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