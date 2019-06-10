Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-10T07:27:52+03:00

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В уральской столице за минувшие сутки произошли три аварии, в которых пострадали дети.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Первое ДТП случилось на Московском тракте. «Четверка» Жигули, за рулем которой находилась 81-летняя пенсионерка, врезалась в пассажирский автобус 37-го маршрута.

- Водитель, двигаясь по Московскому тракту со стороны улицы Отрадной в сторону Светлореченской, при перестроении не убедилась в безопасности своего маневра, - прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате столкновения пострадал двухлетний пассажир автобуса, находившийся в момент аварии в детской коляске на посадочной платформе.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Второе ДТП произошло во дворе дома по улице Титова, здесь 58-летний водитель Toyota Cresta сбил 9-летнюю девочку на скейтборде. Сидя на доске, ребенок выехал перед иномаркой из-за припаркованного рядом автомобиля.

- Благодаря тому, что водитель управлял праворульным и успел заметить несовершеннолетнюю, она получила легкие травмы. Медики констатировали у пострадавшей подозрение на перелом правого бедра, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Третье ДТП произошло на Восточной. 26-летний водитель Opel Astra выезжал с территории торгового центра и сбил на перекрестке 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Во всех случаях сотрудниками полиции произведены все необходимые процессуальные действия, в том числе замеры, составлены процессуальные документы, опрошены возможные очевидцы происшествия, - добавили в Госавтоинспекции.

Все пострадавшие были доставлены в 9 ДГКБ с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU