2019-06-07T07:55:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге гаишники вычислили виновника смертельного ДТП по отломившемуся боковому зеркалу

Мужчина сбил пешехода, испугался и уехал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуФото: УГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге разыскан водитель, сбивший насмерть пешехода.

Авария произошла еще в середине мая на дублере Сибирского тракта. Автомобиль наехал на 25-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных травм он скончался, а водитель с места ДТП скрылся.

Прибывшие полицейские и следователи обнаружили на месте столкновения часть бокового зеркала от «Газели». Позже удалось установить госномер и владельца предполагаемой машины.

- Во дворе дома, где проживает водитель был обнаружен разыскиваемый автомобиль «Газель». При осмотре установлено, что правое боковое зеркало совсем недавно поменяно на новое, имеются вмятины на стойке с правой стороны, - рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу. - Только после предъявления доказательств участия транспортного средства в ДТП 36-летний мужчина признался, что совершил наезд на пешехода.

На мужчину заведено уголовное дело. Тот факт, что он скрылся с места происшествия, при вынесении приговора станет отягчающим обстоятельством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма
В выходные на Среднем Урале потеплеет до +27
На Урале железнодорожный мастер украл рельсы, чтобы проложить из них новые пути для бизнесменов
В Екатеринбурге за долги арестовали кислородную станцию
«Перенесли на болото»: штабу Алексея Навального запретили провести митинг в центре Екатеринбурга
«Желают гореть в аду, а потом зовут работать на благо культуры»: уральского драматурга Николая Коляду пригласили в Госдуму
От спорта до экологии в Нижнем Тагиле: область заключила пять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме
В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, прострелившего соседке окно
Проверка слуха: на Урале будут выпускать сувениры, посвященные перевалу Дятлова
Инвестиции с «БКС Брокер»: пополняйте счет без комиссии
На трассе Екатеринбург-Тюмень по ночам будут перекрывать движение
В больнице Каменска-Уральского трехмесячный малыш упал с кушетки во время процедуры