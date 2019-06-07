В Екатеринбурге гаишники вычислили виновника смертельного ДТП по отломившемуся боковому зеркалу

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-07T07:55:57+03:00

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В Екатеринбурге разыскан водитель, сбивший насмерть пешехода.

Авария произошла еще в середине мая на дублере Сибирского тракта. Автомобиль наехал на 25-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. От полученных травм он скончался, а водитель с места ДТП скрылся.

Прибывшие полицейские и следователи обнаружили на месте столкновения часть бокового зеркала от «Газели». Позже удалось установить госномер и владельца предполагаемой машины.

- Во дворе дома, где проживает водитель был обнаружен разыскиваемый автомобиль «Газель». При осмотре установлено, что правое боковое зеркало совсем недавно поменяно на новое, имеются вмятины на стойке с правой стороны, - рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу. - Только после предъявления доказательств участия транспортного средства в ДТП 36-летний мужчина признался, что совершил наезд на пешехода.

На мужчину заведено уголовное дело. Тот факт, что он скрылся с места происшествия, при вынесении приговора станет отягчающим обстоятельством.

ИСТОЧНИК KP.RU