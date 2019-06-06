2019-06-06T14:55:04+03:00
Происшествия

Житель Ревды сжег автомобиль вместе с другом, чтобы скрыть его убийство

За расправу над приятелем мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свою вину мужчина призналСвою вину мужчина призналФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве и уничтожении чужого имущества.

Трагедия произошла ночью, когда приятели ехали на автомобиле в Дегтярск. Обвиняемый был пьян, поэтому за руль сел его друг. Приехав в город, друзья остановились, чтобы заскочить в магазин. Однако к этому времени они сильно повздорили, и обвиняемый набросился на приятеля. Он сидел на заднем сидении, обхватил водителя за шею и стал душить.

- После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, обвиняемый, с целью сокрытия следов своего пребывания в машине, поджег находившиеся в автомобиле горючие предметы и скрылся с места происшествия. Машина вместе с потерпевшим была уничтожена огнем, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Задержать злоумышленника удалось в тот же день. Свою вину он признал. Теперь мужчине грозит за убийство - от 6 до 15 лет колонии, штраф, трудотерапия или реальный срок за уничтожение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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