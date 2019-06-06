В Екатеринбурге ищут сбежавшую из дома 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-06T12:18:52+03:00

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Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Ольгу Неустроеву. По словам матери, утром 30 мая дочь ушла из квартиры на улице Стрелочников, 2е и до сих пор о ней ничего не известно. До этого девушка уже дважды сбегала из дома.

- Приметы разыскиваемой: возраст 17 лет, рост 160-162 сантиметра, телосложение плотное, глаза карие, волосы темно-русые ниже плеч, - говорится в ориентировке.

На момент ухода девушка была одета в серые легинсы с белыми узкими лампасами, камуфляжную футболку с темно-зеленым, черным и оранжевым принтом, черные ботинки из текстиля.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Неустроевой, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-11, +7(904)549-67-00 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU