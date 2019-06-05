Фитнес-тренер, осужденный педофилию, будет делать мебель в колонии Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-05T17:35:34+03:00

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Осужденный за педофилию фитнес-тренер Алексей Сушко будет работать в мебельном цехе ИК-10 Екатеринбурга. Об этом «КП» рассказала его жена Ольга.

- Отношение среди заключенных к Алексею хорошее. Многие удивились, когда увидели его в местах лишения свободы. Думали, что его отпустили. Все знают, что его посадили не за что и он невиновен.

Алексей Сушко был задержан в ноябре 2017 года после того, как посидел на одном диване с девочкой. Его обвинили в онанизме на глазах ребенка.

Изначально ему суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, но в итоге областной суд смягчил его до 6 лет колонии строгого режима. Кроме того адвокат Евгений Черноусов готовится подать кассационную жалобу через суд Челябинска. Полное видео допроса пострадавшей девочки вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU