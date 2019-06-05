Уралец попытался убить мать и сына за то, что они купили дом его родственника

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-05T07:17:57+03:00

Мужчина недавно вышел из тюрьмы и о сделке ничего не знал

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В Артинском районе будут судить местного жителя, который напал с ножом на женщину и ее сына.

Мужчина недавно освободился из тюрьмы и пришел в гости к своему родственнику в поселке Арти. Однако, оказалось, что хозяин продал частный дом и переехал. Теперь здесь проживали 52-летняя женщина и ее 32-летний сын.

Гостя такой факт сильно расстроил, масло в огонь подлил ранее выпитый алкоголь. В результате мужчина достал из кармана нож и набросился на новых постояльцев.

- В ходе ссоры злоумышленник причинил женщине несколько ножевых ранений. Довести умысел на убийство подсудимый не смог, поскольку сын потерпевшей стал отгонять его от матери при помощи швабры, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Когда оба мужчины оказались на улице злоумышленник пригрозил расправой и молодому человеку. Однако в этот момент к дому подъехали полицейские, которых вызвала пострадавшая женщина.

Медики скорой сумели вовремя оказать потерпевшей помощь и спасти ей жизнь. А бывший зэк получил новый срок. Суд приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU