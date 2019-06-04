Курс на отдых: из Екатеринбурга запустят автобусные туры на Черноморские курорты

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-04T15:08:48+03:00

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Северный автовокзал Екатеринбурга совместно с «Авто-Тур» запускает чартерные автобусные туры к курортам Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Рейсы начнут курсировать на Черноморское побережье с 29 июня.

- Ежегодно сотни горожан и жителей области воспользовались этой услугой. Путешествие на автобусах настолько понравилось, что уже с начала января к нам стали приходить запросы о продаже билетов на лето, - рассказали в пресс-службе автовокзала. - Чартер осуществляется в суперсовременных автобусах, оборудованных всем необходимым для длительного нахождения в пути.

Через каждые 4 часа на территории кемпингов предусмотрены остановки по 30 минут. Три раза в день, специально для завтрака, обеда и ужина, будут остановки по часу.

На новых летних рейсах туристы смогут добраться до следующих курортов: Джубга, Лермонтово, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, Адлер, Гагра, Пицунда, Геленджик, Кабардинка, Анапа, Голубицкая, Пересыпь, Кучугуры, Сенной, Тамань, Керчь, Феодосия, Симферополь.

Кроме того, с 26 июля станет доступен тур и до курорта Оренбургской области - Соль-Илецка.

ИСТОЧНИК KP.RU