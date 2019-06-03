2019-06-03T10:33:05+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков на 11 маршрутов общественного транспорта

Из них 9 - автобусные и один - трамвайно-троллейбусный
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все контракты рассчитаны до 30 июня 2020 годаВсе контракты рассчитаны до 30 июня 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга опубликовала тендеры на пассажирские перевозки по 11 маршрутам общественного транспорта. Из них 9 - автобусные, один трамвайный и один троллейбусный.

Так, согласно порталу госзакупок, мэрия намерена заплатить 11,6 миллиона рублей фирме, которая займется маршрутами № 38 «Радиотехникум - Химмаш», № 011 «Леруа Мерлен - Пехотинцев», № 039 «Кольцово - НПЦ Онкология», № 042 «ТЦ Дирижабль - Химмаш», № 12 «Южная Подстанция - ТСЦ МЕГА».

В 8,8 миллиона обойдутся маршруты №070 «Парк Хаус - Академический», №054 «Синие Камни - Дом Культуры (п.Совхозный)», №46 «Академический - Площадь 1905 г.» и №056 «Уралобувь - Сосновый Бор».

Еще 10,6 миллиона рублей мэрия готова заплатить перевозчикам на маршрутах № 48 фабрика «Авангард» - Широкая Речка, № 64 Компрессорный - Мичуринский, № 047 «Трактовая» - «Громова», № 053 «Коммунистическая» - «Ползунова», № 22 Институт связи - Палкинский Торфяник.

Все контракты рассчитаны до 30 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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