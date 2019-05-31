Стал известен окончательный состав рабочей группы, которая займется опросом о храме святой Екатерины

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-31T17:00:32+03:00

Храм планировали построить к 2023 году. Фото: фонд святой Екатерины

В нее вошли представители гордумы, РПЦ и активисты

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Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин подписал постановление о составе рабочей группы, которая займется организацией опроса среди горожан о месте строительства храма святой Екатерины.

В состав рабочей группы вошли мэр Александр Высокинский, Игорь Володин депутаты Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, заместитель председателя Общественной палаты Екатеринбурга Олег Скворцов, председатель горизбиркома Илья Захаров, председатель Свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин, секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамин Райников, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ епархии Максим Миняйло.

От сообщества «Парки и скверы» в рабочую группу вошли десять человек, но правом голоса будут обладать только пять из них. В списках активистов значатся: юрист Ксения Бакланова, преподаватель Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, политолог и депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, специалист УрФУ Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, кандидат политических наук Дмитрий Москвин, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, радиоведущий и журналист Александр Цариков.

Напомним, что накануне фонд святой опубликовал новый ролик с презентацией храма в сквере у Драмтеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU