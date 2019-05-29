Устал от контроля взрослых: в Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего два дня назад

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-29T15:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге, спустя два дня, полицейские нашли пропавшего 13-летнего школьника. Днем 26 мая подросток ушел гулять, но обратно домой не вернулся.

- Сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 при патрулировании мест возможного пребывания подростка нашли его в подъезде одного из домов на улице Латвийской. Мальчика доставили в территориальный ОВД и вызвали законных представителей пропавшего ребенка. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего и им самим совершено не было, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

По словам подростка, он ушел из дома, потому что хотел проводить свободное время по своему усмотрению, а не под контролем взрослых.

Инспекторы ПДН провели с ребенком профилактическую беседу о недопущении такого поведения впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU