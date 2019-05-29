2019-05-29T11:49:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут 13-летнего школьника, невернувшегося с прогулки

Мальчик пропал двое суток назад
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД ЕкатеринбургаФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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Полиция Екатеринбурга разыскивает 13-летнего подростка Алексея Обухова. Школьник пропал двое суток назад - 26 мая. Около 14:00 он ушел на улицу и до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

- Приметы разыскиваемого: рост 145 сантиметров, среднего телосложения, уши прилегающие, волосы короткие рыжие, видит плохо, носит очки в черной оправе, имеются залысины на голове, на лице веснушки, - говорится в ориентировке.

В день пропажи юноша был одет в темно-синюю шапку с белой полосой, сине-голубую безрукавку с капюшоном, синие брюки с черно-желтым рисунком, коричневую кофту, темные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Обухова, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-46-35 (44), 356-42-06, +7(950)197-45-35 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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