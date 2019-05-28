Уральскому блогеру Устинову продлили арест еще на 4 месяца

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-28T14:25:55+03:00

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Уральский блогер и создатель популярных telegram-каналов Александр Устинов, взятый под стражу в Екатеринбурге по подозрению в размещении клеветнических публикаций и получении взятки, оставлен под стражей еще на 4 месяца.

Очередной суд состоялся 25 мая в Екатеринбурге. Александр находится в СИЗО.

- Да, был суд, продлили арест еще на четыре месяца, - рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией. - Он находится в Екатеринбург. Дело разваливается.

Устинова задержали 29 ноября по подозрению в получении крупной взятки. После этого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Сам Устинов, по словам источника «Комсомолки», своей вины не признает.

Следствие полагает, что автор популярных telegram-каналов требовал крупную сумму с руководства завода «Вентпром» в обмен на снятие с публикации порочащих бизнесменов сведений.

В прошлый раз суд продлил арест в январе. Тогда доводы защиты не были приняты во внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU