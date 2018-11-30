Не дашь денег - публикуем ложь: силовики задержали уральского блоггера Устинова, вымогавшего миллионы рублей

Накануне уральские правоохранители задержали создателя популярных телеграмм-каналов Александра Устинова. Молодого человека подозревают в вымогательстве денег у элит различного уровня: от областных чиновников до федеральных, а также у крупных компаний. Помимо совладельца ряда интернет-ресурсов под раздачу попали его подчиненные: журналист, член свердловского союза журналистов Иван Бесценный и программист Антон Старк. Полиция пока воздерживается от комментариев. Журналист «Комсомолки» узнал обстоятельства инцидента, связанного с деятельность блоггера.

Силовики нагрянули в гости к вымогателю, когда он находился в екатеринбургском отеле «Хайят». Вместе с Устиновым под арест был взят один из его коллег - Иван Бесценный. Он пропал из сети около часа ночи 30 ноября. Несколькими минутами позже его телефон оказался выключен.

Фото: страничка героя публикации в Facebook

Сегодня утром о задержании Устинова официально вместо пресс-службы ГУ МВД области заявили сотрудники предприятия АО «АМЗ «Вентпром». Руководство именно этого завода пожаловалось силовикам на шантажистов. По словам советника генерального директора завода по связям с общественностью Олега Мошкарева, наживающийся на блефе молодой человек шантажировал руководство и вымогал деньги.

- Устинов задержан после передачи денежной суммы в обмен на прекращение не соответствующих закону действий в отношении руководства предприятия. Есть все основания полагать, что задержанный заведомо осознавал лживость распространяемых сведений, их порочащий характер, способность поставить под угрозу работу «Вентпрома», отношения с заказчиками и благополучие сотрудников, занятых на производства , - отметил пресс-секретарь.

Теперь Устинову и Ко светит до 15 тюрьмы лет за мошенничество в особо крупном размере.

Фото: страничка героя публикации в Facebook

По неподтвержденным сведениям, Иван Бесценный был задержан в Тюмени, где скрывался от Устинова. Причиной опасений соратника блоггера было создание проекта, который во многом копировал ресурсы Александра. В последнее время Иван жаловался своим друзьям на то, что ему звонят и молчат в трубку.

Знакомый с ситуацией источник рассказывает, что за «Мерседесом» Бесценного могли следить правоохранители: мужчину задержали почти сразу же после заселения в тюменскую квартиру.

Про бизнес Устинова известно также то, что он создал международную схему вымогательства. Любитель легких денег часто бывал за границей и притянул к своему проекту гражданина Украины.

Между тем, это далеко не все криминальные похождения интернет-дельца.

Иван Бесценный тоже мог попасть под арест. Фото: страничка героя публикации в Facebook

- При этой модели бизнеса вымогательства были возможны, думаю. Быстрые и легкие деньги с закономерным финалом, слишком открыто все происходило. По слухам, Александр искал сотрудников, но штат не расширялся, видимо, журналистам не была интересна такая работа. Возможно как раз из-за методов. Если сейчас правоохранители установят факт сговора, для всего коллектива ситуация может обернуться плачевно, - считает один из контрагентов Александра Устинова, пожелавший остаться неназванным.

Обвинение в мошенничестве может стать не единственным для блоггера. Как рассказывают источники «Комсомолки», несколько лет назад Устинов растлил несовершеннолетнюю девочку. Тогда ему по неназванным причинам удалось избежать проблем с законом.

Другой источник «КП» утверждает, что Устинов и его люди не были самостоятельны. За ними стоял бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. Бывшего коммуниста, по словам нашего собеседника, заниматься публикацией компромата подбил экс-глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов.

Самому Тунгусову система публикации компромата была нужна для воплощения древнего принципа «разделяй и властвуй», считает источник. Представители элиты покупали компромат друг на друга, и интернет-ресурсы Устинова были для них оружием в борьбе за власть и влияние. После публикаций порочащих сведений у многих начинались проблемы с репутацией.

- Но молодые люди в какой-то момент перешли границу, захотев большей самостоятельности. Как только они об этом заявили - их сдали силовикам, – подытожил наш источник.

Сам Фамиев в комментарии «Комсомолке» опроверг существование такой схемы.

- Когда-то мы сотрудничали с Устиновым. Но к его нынешним делам я не имею никакого отношения. У меня нет средств и желания, чтобы заказывать компрометирующие материалы, - заключил политик.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздерживается от комментариев. «КП» будет следить за развитием ситуации.