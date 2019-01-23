Суд оставил уральского блогера Устинова в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-23T11:31:12+03:00

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Верх-Исетский суд Екатеринбурга 23 января рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения известному политтехнологу и блогеру Александру Устинову, который уже два месяца находится под арестом.

На заседании политтехнолог затронул вопрос о том, что после ареста его Тelegram-канал продолжают вести. Устинов считает, что это может делать следователь, который забрал его сим-карту.

- При моем задержании у меня забрали симку, на которую зарегистрирована учетка в Тelegram-канале. Доступ с сеть осуществляется через нее. Я не знаю, кто сейчас пишет в моем Тelegram-канале, наверное, следователь, - рассказал Устинов журналистам.

Защита автора Тelegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» настаивала на том, что Александра Устинов не будет влиять на ход следствия, если его перевести под домашний арест. Об этом говорит и сам блогер.

Устинова оставили под стражей еще на 4 месяца. Фото: Сергей Ярутин

Однако судью этот довод не убедил и меру пресечения для арестанта оставили без изменения. Под арестом Устинов останется до 25 мая.

После заседания адвокат политтехнолога заявил о заказном характере уголовного дела в отношении своего подзащитного.

Устинова задержали 29 ноября по подозрению в получении крупной взятки. После этого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Сам Устинова, по словам источника «Комсомолки», своей вины не признает.

Следствие полагает, что автор популярных Тelegram-каналов требовал крупную сумму с руководства завода «Вентпром» в обмен на снятие с публикации порочащих бизнесменов сведений.