2019-05-27T09:33:19+03:00
Авто

На Эльмаше из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы

Работы будут вестись с 30 мая до 1 июля
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Работы будут вестись в три этапаРаботы будут вестись в три этапаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш в течение месяца будут перекрывать дороги. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей и коснутся участков Кобозева и Красных Командиров.

Как сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района, работы будут вестись в три этапа.

С 30 мая по 1 июля нельзя будет проехать по улице Кобозева от дома № 14 до перекрестка со Старых Большевиков. С 5 июня по 1 июля закроют движение по Красных Командиров от Стачек до Старых Большевиков. С 1 июня по 1 июля ограничение введут на Красных Командиров от Шефской до Таганской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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