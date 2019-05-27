На Эльмаше из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы
Работы будут вестись с 30 мая до 1 июля
Работы будут вестись в три этапаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш в течение месяца будут перекрывать дороги. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей и коснутся участков Кобозева и Красных Командиров.
Как сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района, работы будут вестись в три этапа.
С 30 мая по 1 июля нельзя будет проехать по улице Кобозева от дома № 14 до перекрестка со Старых Большевиков. С 5 июня по 1 июля закроют движение по Красных Командиров от Стачек до Старых Большевиков. С 1 июня по 1 июля ограничение введут на Красных Командиров от Шефской до Таганской.
ИСТОЧНИК KP.RU