В Нижнем Тагиле водитель, заболтавшись с пассажиром, сбил подростка

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-24T15:56:51+03:00

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В Нижнем Тагиле водитель «Дэу Нексия» сбил 16-летнюю девушку. Авария произошла на перекрестке, когда пострадавшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП девушка получила ушибы и ссадины ног. К счастью, травмы оказались не серьезными. После осмотра врачами и оказания первой помощи она была отпущена домой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель пояснил, что, совершая левый поворот, он отвлекся на разговор с пассажиром, и в этот момент произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. По факту ДТП будет проведена проверка, - сообщили в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU