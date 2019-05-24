«Вы меня топите»: на Урале мошенник обкрадывал пенсионеров, прикинувшись новым соседом

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-24T12:13:13+03:00

До решения суда мужчина будет находиться под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Каменске-Уральском задержали мужчину, который обкрадывал пенсионеров. Каждый раз злоумышленник использовал одну и ту же схему: он стучался к пожилым людям, представлялся новым соседом снизу и говорил, что старики его топят.

Когда испуганные пенсионеры открывали дверь, мужчина с применением насилия похищал у них деньги и скрывался. Жертвами злоумышленника стали четверо престарелых горожан 89, 83 и 82 лет.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также помощи неравнодушных граждан подозреваемый был установлен и задержан в одной из съемных квартир города. Им оказался неработающий ранее судимый за преступления против собственности и против личности уроженец Белоярского района, - рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский». - На мужчину равели уголовное дело по статьям "Разбой" и "Грабеж".

До решения суда он будет находиться под стражей.

Тех, кто также пострадал от "нового соседа снизу", просят сообщить об этом по телефону дежурной части МО МВД России «Каменск-Уральский» - 8 (3439) 32-23-15.

ИСТОЧНИК KP.RU