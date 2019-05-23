2019-05-23T14:36:56+03:00
Недвижимость

В Шарташском лесопарке начали строить велодорожки

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Артур ЗиганшинФото: Артур Зиганшин
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В Шарташском лесопарке начато строительство велопешеходной дорожки. Все работы разделят на три этапа. Первый охватит территорию 1,6 километра от улицы Кленовая до Егоршинского подхода. Имеющуюся дорогу расширят до 7 метров, правда для этого придется вырубить часть деревьев.

- Количество деревьев, подлежащих рубке, определено по минимуму, только чтобы достигнуть запроектированной ширины, где 3 метра - пешеходная дорожка, 3 метра - велосипедная дорожка и 75 сантиметров технологический тротуар, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Чтобы компенсировать вырубленные при строительстве деревья, подрядчик проведет стопроцентное восстановительное озеленение в Калиновском лесном парке.

Вдоль дорожки подрядчик проведет электричество, установит фонари и камеры наблюдения. Кроме этого, будут обустроены площадки отдыха со скамейками и велопарковками, спортивными тренажерами и урнами для мусора.

На втором этапе велопешеходная дорожка будет построена от Егоршинского подхода до улицы Большой шарташский каменный карьер, а затем и до улицы Поселок Пески. Трехметровый участок должен быть готов к ноябрю 2020 года. После завершения двух участков будут получены разрешительные документы для строительства оставшейся части.

Идея по благоустройству Шарташского лесопарка была предложена участниками велопрогулки «Тур де Шарташ» в 2017 году. Идею поддержал губернатор и дал поручения создать в зеленой зоне рекреационно-оздоровительный кластер.

Разработанная концепция в июле прошлого года успешно прошла общественные слушания, на которых горожане почти единогласно проголосовали за благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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