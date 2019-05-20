Силовики в балаклавах показали уральской детворе, как проходит задержания преступников

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-20T15:55:54+03:00

Школьники приняли участие в акции МВД «Зарядка со стражем порядка»

Изменить размер текста: A A

Ученики из села Кашино стали очевидцами задержания преступника. Операция проходила прямо в спортзале школы, но никто не пострадал.

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» полицейский отряд специального назначения «Гром» показал ребятам боевые приемы, применяемые при задержании правонарушителей.

Фото: Валерий Горелых

- Бойцы под ритмы динамичной музыки показали свое профессиональное мастерство в умении отражать удар вооруженного холодным оружием преступника и обеспечивать сыщикам успешное проведение спецопераций по нейтрализации и изобличению наркодилеров, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

После этого школьников ждал урок физкультуры с именитыми спортсменами, служащими в МВД: мастером спорта международного класса по лыжным гонкам, призером этапов кубка мира, чемпионом России капитаном полиции Дмитрием Егошиным и мастером спорта России по лыжным гонкам, гребле на ялах, служебному многоборью, преодолению полосы препятствий со стрельбой, участник 38 Чемпионатов МВД России старшим лейтенантом полиции Александром Коротаевым.

Фото: Валерий Горелых

Завершилось мероприятие товарищеским матчем по волейболу.

ИСТОЧНИК KP.RU