Силовики в балаклавах показали уральской детворе, как проходит задержания преступников
Ученики из села Кашино стали очевидцами задержания преступника. Операция проходила прямо в спортзале школы, но никто не пострадал.
В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» полицейский отряд специального назначения «Гром» показал ребятам боевые приемы, применяемые при задержании правонарушителей.
Фото: Валерий Горелых
- Бойцы под ритмы динамичной музыки показали свое профессиональное мастерство в умении отражать удар вооруженного холодным оружием преступника и обеспечивать сыщикам успешное проведение спецопераций по нейтрализации и изобличению наркодилеров, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.
Фото: Валерий Горелых
После этого школьников ждал урок физкультуры с именитыми спортсменами, служащими в МВД: мастером спорта международного класса по лыжным гонкам, призером этапов кубка мира, чемпионом России капитаном полиции Дмитрием Егошиным и мастером спорта России по лыжным гонкам, гребле на ялах, служебному многоборью, преодолению полосы препятствий со стрельбой, участник 38 Чемпионатов МВД России старшим лейтенантом полиции Александром Коротаевым.
Фото: Валерий Горелых
Завершилось мероприятие товарищеским матчем по волейболу.
ИСТОЧНИК KP.RU