2019-05-20T15:55:54+03:00
Общество

Силовики в балаклавах показали уральской детворе, как проходит задержания преступников

Школьники приняли участие в акции МВД «Зарядка со стражем порядка»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
Изменить размер текста:

Ученики из села Кашино стали очевидцами задержания преступника. Операция проходила прямо в спортзале школы, но никто не пострадал.

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» полицейский отряд специального назначения «Гром» показал ребятам боевые приемы, применяемые при задержании правонарушителей.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

- Бойцы под ритмы динамичной музыки показали свое профессиональное мастерство в умении отражать удар вооруженного холодным оружием преступника и обеспечивать сыщикам успешное проведение спецопераций по нейтрализации и изобличению наркодилеров, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

После этого школьников ждал урок физкультуры с именитыми спортсменами, служащими в МВД: мастером спорта международного класса по лыжным гонкам, призером этапов кубка мира, чемпионом России капитаном полиции Дмитрием Егошиным и мастером спорта России по лыжным гонкам, гребле на ялах, служебному многоборью, преодолению полосы препятствий со стрельбой, участник 38 Чемпионатов МВД России старшим лейтенантом полиции Александром Коротаевым.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Завершилось мероприятие товарищеским матчем по волейболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский попросил убрать забор в сквере у Драмтеатра
Евгений Куйвашев и новый глава СвЖД намерены увеличить число «Ласточек»
Металлурги ЕВРАЗ НТМК организовали спортивный праздник для подшефных школ
В Екатеринбурге день рождения Николая II отметили крестным ходом байкеров
В Артемовском на пять лет посадили мужчину, который исполосовал ножом полицейского
О ходе мусорной реформы на радио «КП» - Екатеринбург» расскажет представитель регионального оператора
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 162 млрд рублей
После акций протеста в сквере у Драмтеатра в спецприемнике остаются 29 человек
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки спасли 36 человек
На Серовском тракте уснувший водитель Lada устроил смертельное ДТП
В Екатеринбурге к 280 часам работ приговорили живодера, застрелившего собаку в лесу
В Кировграде мужчина погиб, пытаясь выселить из квартиры бывшей супруги ее любовника
На трассе Екатеринбург - Курган из-за ремонта на путях введут реверсивное движение
Депутаты городской Думы Екатеринбурга собрались, чтобы понять, как будет решаться судьба сквера
Защитники Храма-на-Драме устроят бессрочное стояние в сквере
Защитник «Урала» обвинил в предвзятости судью
Участники «Майской прогулки» собрали 20 мешков мусора и высадили 500 деревьев
Начало недели на Среднем Урале будет дождливым и снежным
В Байкалово пьяный водитель устроил ДТП, уходя от полицейской погони
«Готовлю заявление»: общественница из Екатеринбурга оскорбилась заявлением Владимира Соловьева про бесов
«Мы вообще когда-нибудь помиримся?»: Ефим Шифрин высказался о ситуации вокруг сквера у Драмтеатра Екатеринбурга
В Екатеринбурге нашли труп утонувшего рыбака
Молодежка «Урала» переиграла «Локомотив» на своем поле
Тушили больше часа: под Екатеринбургом сгорела частная баня
Перезагрузка карьеры: боксер Евгений Чупраков победил семикратного чемпиона мира из Венесуэлы в Екатеринбурге
В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге