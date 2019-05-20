2019-05-20T09:26:35+03:00
Общество

Защитники Храма-на-Драме устроят бессрочное стояние в сквере

Православные обиделись на то, что мэр встретился с активистами за сквер, а их не пригласил
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook Оксаны ИвановойФото: Facebook Оксаны Ивановой
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С сегодняшнего дня православные защитники Храма-на-Драме начнут регулярные акции в поддержку строительства обители. В субботу мэр Александр Высокинский встретился с активистами за сквер, на что прихожане сильно обиделись.

- После того, как власть нас сдала, православные ей не доверяют. Мэр молчит, встречаться с православной общественностью не хочет. Ну ничего страшного, мы не гордые, сами придем, пусть ждет. Молиться теперь "хоть где можно", это главное пожелание нам от тех, с кем он встречается. Мы прямо в мэрии его и легализуем, - написала в Facebook православная активистка Оксана Иванова. - Благодарю, бессрочный праздник уличной православной миссии считаем открытым. Аллилуйя!

Мирные встречи православные будут проводить по вечерам каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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