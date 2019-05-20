Защитники Храма-на-Драме устроят бессрочное стояние в сквере
С сегодняшнего дня православные защитники Храма-на-Драме начнут регулярные акции в поддержку строительства обители. В субботу мэр Александр Высокинский встретился с активистами за сквер, на что прихожане сильно обиделись.
- После того, как власть нас сдала, православные ей не доверяют. Мэр молчит, встречаться с православной общественностью не хочет. Ну ничего страшного, мы не гордые, сами придем, пусть ждет. Молиться теперь "хоть где можно", это главное пожелание нам от тех, с кем он встречается. Мы прямо в мэрии его и легализуем, - написала в Facebook православная активистка Оксана Иванова. - Благодарю, бессрочный праздник уличной православной миссии считаем открытым. Аллилуйя!
Мирные встречи православные будут проводить по вечерам каждый день.
ИСТОЧНИК KP.RU