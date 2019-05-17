Екатеринбуржцы увеличили покупки в майские праздники более чем в два раза

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-17T15:09:47+03:00

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ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 12 мая нынешнего года, сравнив ее с майскими праздниками прошлых лет.

Жители Екатеринбурга и Свердловской области за это время потратили более 1,6 млрд рублей, в том числе почти 600 млн рублей – в супермаркетах, 200 млн – в ресторанах и барах, 120 млн – на шопинг. По этому показателю Екатеринбург занял третье место среди крупных российских городов, уступив лишь Москве (15 млрд рублей) и Санкт-Петербургу (5 млрд рублей). По сравнению с прошлым годом объем покупок увеличился более чем в два раза.

Стали больше и траты клиентов, которые на праздниках путешествовали. Объем покупок россиян в зарубежных странах увеличился к прошлом году в 1,5 раза и превысил 5 млрд рублей. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10%, составив в целом по стране 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций, совершенных клиентами ВТБ – на 70% по сравнению с 2018-м и в 2,2 раза - с 2017-м гг.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Беларусь — там было совершено более 140 тысяч карточных операций, что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты показали ОАЭ (11 тысяч рублей), Италия (9000 рублей), Израиль и Швейцария (по 8000 тысяч рублей), Франция и Германия (по 6000 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU