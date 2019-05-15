2019-05-15T14:20:50+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга отменил приватизацию скандальной школьной столовой «Золушка»

Александр Высокинский уже подписал соответствующее постановление
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Несколько школ, которые обслуживала "Золушка", закрывались из-за кишечной инфекцииНесколько школ, которые обслуживала "Золушка", закрывались из-за кишечной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об отмене приватизации школьно-базовой столовой «Золушка».

- Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении условий приватизации Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая «Золушка» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью, - говорится в тексте.

В марте мэр утвердил другой документ, в котором как раз были прописаны условия приватизации. Однако уже через несколько дней суд по требованию Роспотребнадзора ликвидировал МУП.

В последние годы качество еды в школах Екатеринбурга вызывало множество нареканий, чаще всего это касалось учреждений, которые обслуживала скандальная «Золушка».

Несколько школ закрывались из-за кишечной инфекции. На бахгалтера предприятия заводили уголовное дело по статье «Мошенничество». А еще ранее сотрудницу «Золушки» уличили в раскладывании обеденных порций голыми руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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