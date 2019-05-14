2019-05-14T07:55:48+03:00
Общество

Доходит до 40 тысяч: в Екатеринбурге стартовала продажа билетов на открытие «Конгресс-центра»

На торжественной церемонии выступят знаменитые оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Желающие могут приобрести в дополнение к основному билету пакет специального гостяЖелающие могут приобрести в дополнение к основному билету пакет специального гостяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 30 августа состоится официальное открытие «Конгресс-центра». Как рассказали организаторы проекта, в торжественной церемонии примут участие знаменитые оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Несмотря на то, что до события еще 3,5 месяца, продажа билетов на него уже открыта.

Самые дешевые места можно выкупить за 4 900-6 900 рублей на балконе. В 6900 рублей обойдется размещение в бельетаже. VIP-партер будет стоит 8 900-9 900 рублей. Самые дорогие билеты в Grand-партере, их стоимость начинается от 14 900 и достигает 39 000 рублей.

- Желающие могут приобрести в дополнение к основному билету пакет специального гостя. Он предоставляет доступ в VIP lounge, а также отдельный вход и парковочное место в непосредственной близости. Включены напитки и закуски, - говорится на сайте «Конгресс-центра».

Стоимость Пакета составит 9 900 рублей. Просто припарковать машину без трапезы обойдется в 1 990 рублей.

Напомним, в возведенном «Конгресс-центре» будет зал на 6 000 мест, 14 залов для деловых мероприятий и столько же переговорных комнат, а также 6 лож для гостей, любящих приватность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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