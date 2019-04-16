2019-04-16T11:19:21+03:00
Общество

Конгресс-центр в Екатеринбурге откроют оперными ариями Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

На Урале певцы будут выступать впервые
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Instagram Анны НетребкоФото: Instagram Анны Нетребко
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге строительство Конгресс-центра, на которое потратили 10 миллиардов рублей, выходит на финишную прямую. В эксплуатацию здание планируют ввести в июне, а в июле здесь уже пройдет Саммит производства и индустриализации (GMIS).

Однако официальное открытие площадки состоится 30 августа. В торжественной церемонии примут участие знаменитые оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

- С 2016 года мы ждали, когда проект строительства будет реализован. В августе 2019 конгресс-центр откроет двери для всех желающих насладиться уникальной акустикой и комфортом одного из лучших залов России. Приглашаем разделить это радостное мгновение и стать одними из первых, кто увидит новое современное и технологичное пространство на карте федеральных событий, - рассказали в пресс-службе проекта.

Анна Нетребко вошла в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. На International Opera Awards в Лондоне она была названа лучшей оперной певицей. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга это первое выступление оперной дивы.

Юсиф Эйвазов вписал свое имя в книгу «Лучшие теноры мира». В репертуар известного оперного певца входят преимущественно партии из итальянских опер.

Напомним, в возведенном Конгресс-центре будет зал на 6000 мест, 14 залов для деловых мероприятий и столько же переговорных комнат, а также 6 лож для гостей, любящих приватность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральцам разрешат безнаказанно собирать в лесу мох и камыш
Свердловские школы искусств и ДК получат 150 миллионов на музыкальные инструменты
В Екатеринбурге устранили засор, возникший из-за того, что кто-то смыл снегоуборочную лопату
Почта России отремонтирует в Свердловской области 90 отделений
В Екатеринбурге задержали кондитера, раскладывающего «закладки» с гашишем
На Урале начнут штрафовать водителей, гоняющих в местах дорожного ремонта
В Екатеринбурге 13-летний зацепер разбил голову, упав во время движения с трамвая
Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
В Первоуральске эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе
В Екатеринбурге «Тотальный диктант» написали больше двух тысяч человек
«Грязь и мусор»: уральский полпред Цуканов раскритиковал состояние федеральной трассы