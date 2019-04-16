Конгресс-центр в Екатеринбурге откроют оперными ариями Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-16T11:19:21+03:00

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В Екатеринбурге строительство Конгресс-центра, на которое потратили 10 миллиардов рублей, выходит на финишную прямую. В эксплуатацию здание планируют ввести в июне, а в июле здесь уже пройдет Саммит производства и индустриализации (GMIS).

Однако официальное открытие площадки состоится 30 августа. В торжественной церемонии примут участие знаменитые оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

- С 2016 года мы ждали, когда проект строительства будет реализован. В августе 2019 конгресс-центр откроет двери для всех желающих насладиться уникальной акустикой и комфортом одного из лучших залов России. Приглашаем разделить это радостное мгновение и стать одними из первых, кто увидит новое современное и технологичное пространство на карте федеральных событий, - рассказали в пресс-службе проекта.

Анна Нетребко вошла в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. На International Opera Awards в Лондоне она была названа лучшей оперной певицей. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга это первое выступление оперной дивы.

Юсиф Эйвазов вписал свое имя в книгу «Лучшие теноры мира». В репертуар известного оперного певца входят преимущественно партии из итальянских опер.

Напомним, в возведенном Конгресс-центре будет зал на 6000 мест, 14 залов для деловых мероприятий и столько же переговорных комнат, а также 6 лож для гостей, любящих приватность.

ИСТОЧНИК KP.RU