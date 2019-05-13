2019-05-13T14:32:39+03:00
Общество

В Екатеринбурге задержали супругов, три года державших бордель

Женщина уже была судима за организацию дома терпимости, но решила попытать счастье в этом бизнесе еще раз
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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До решения суда обвиняемые будут находиться под подпиской о невыездеДо решения суда обвиняемые будут находиться под подпиской о невыездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела по обвинению гражданских супругов в организации борделя. На публичном доме пара зарабатывала в течение трех лет.

При этом женщина уже была судима за организацию занятий проституцией, но решила попробовать себя в этом бизнесе еще раз, втянув в него и своего любовника.

- Обвиняемая возложила на себя общее руководство «делом», мужчина же подбирал девушек через соответствующую рекламу в Интернете, предлагал последним оказывать сексуальные услуги за вознаграждение. Сумма «гонорара» за систематическое оказание услуг составляла порядка 4 тысяч рублей, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Выйти на сутенеров удалось в ходе «контрольной закупки» в бане на улице Шаумяна. На жрицу любви и администратора возбудили административное производство. Хозяев же обвинили в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией. За это им грозит до 6 и 8 лет колонии соответственно.

До решения суда обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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