В Екатеринбурге иномарке на пешеходном переходе сбила двух подростков
В Екатеринбурге под колесами машины одновременно пострадали двое подростков. На улице Орджоникидзе водитель «BYD – F3R» сбил 15-летнюю девушку и 17-летнего парня.
- 21-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Кировоградская, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате оба несовершеннолетних оказались на больничной койке. У девочки диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, юноша получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ссадины.
По факту ДТП ведется дознание.
ИСТОЧНИК KP.RU