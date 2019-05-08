2019-05-08T07:40:42+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге иномарке на пешеходном переходе сбила двух подростков

Оба пострадавших находятся в больнице
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге под колесами машины одновременно пострадали двое подростков. На улице Орджоникидзе водитель «BYD – F3R» сбил 15-летнюю девушку и 17-летнего парня.

- 21-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Кировоградская, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате оба несовершеннолетних оказались на больничной койке. У девочки диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, юноша получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ссадины.

По факту ДТП ведется дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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