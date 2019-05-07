Генсек ООН Пан Ги Мун приедет в Екатеринбург на Global Boxing Forum

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-07T15:34:11+03:00

Мероприятие пройдет с 13 по 17 июня и соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций этого вида спорта

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В австралийском городе Голд Кост в эти дни проходит ежегодная международная конвенция Спортаккорд, которая собирает представителей более 100 федераций со всего земного шара.

В числе гостей оказался генеральный секретарь ООН Пан Ги Муна. Он посетил экспозиционный стенд Федерации бокса России, посвященный Международному боксерскому форуму и чемпионату мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге, который пройдет с 13 по 17 июня.

Мероприятие соберет глав и представителей всех основных всемирных организаций - WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и ведущие промоушены страны. Пообещал приехать в уральскую столицу и Пан Ги Мун.

- Лидеры мирового бокса планируют достичь стратегических договоренностей по развитию своего вида спорта. В Екатеринбурге также пройдут судейские и медицинские семинары, тренерские семинары и мастер-классы, а также большое боксёрское шоу, на котором состоится реванш Шарипова и Куценко, - рассказали в организаторы.

На торжественной церемонии открытия форума в уральской столице выступят приглашённые музыкальные звёзды - Тимати и группа «Смысловые Галлюцинации».

ИСТОЧНИК KP.RU