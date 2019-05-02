В Свердловской области на первомайские демонстрации вышли 162 тысячи жителей
Мир, труд, май. Транспаранты, флаги, плакаты и воздушные шары. Весело и с размахом по всех уголках Свердловской области прошел День Весны и Труда. О том, как это было, читайте в красочном репортаже «Комсомолки». Чтобы всё прошло гладко, на страже порядка стояли сотрудники МВД - целых две тысячи полицейских. Обеспечивать порядок им помогали коллеги из Росгвардии, казаки, чоповцы и волонтеры.
На улицах дежурили и дам в погонахФото: ГУ МВД по Свердловской области
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
- Благодаря предпринятым мерам, на Среднем Урале на первомайском празднике чрезвычайных происшествий не допущено, - рассказывает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД области. - Органы внутренних дел отлично справились с поставленными задачами. Праздничные мероприятия продолжаются, сотрудники полиции несут службу в режиме повышенной оперативной готовности до 6 мая включительно.
Ситуацию на дорогах "разруливали" сотрудники ГИБДДФото: ГУ МВД по Свердловской области
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Общественники также оценили труд силовиков положительно.
Напомним, что вчера сотрудники полиции задержали одного из демонстрантов. Как сказал мужчина, за плакат. Ему грозит суд и штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU