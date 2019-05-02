2019-05-02T20:00:21+03:00
Общество

В Свердловской области на первомайские демонстрации вышли 162 тысячи жителей

За один день в регионе прошло 134 культурно-массовых мероприятия
Дарья РЯБОВА
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Полиция на страже порядка и безопасностиПолиция на страже порядка и безопасностиФото: ГУ МВД по Свердловской области
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Мир, труд, май. Транспаранты, флаги, плакаты и воздушные шары. Весело и с размахом по всех уголках Свердловской области прошел День Весны и Труда. О том, как это было, читайте в красочном репортаже «Комсомолки». Чтобы всё прошло гладко, на страже порядка стояли сотрудники МВД - целых две тысячи полицейских. Обеспечивать порядок им помогали коллеги из Росгвардии, казаки, чоповцы и волонтеры.

На улицах дежурили и дам в погонах Фото: ГУ МВД по Свердловской области

На улицах дежурили и дам в погонахФото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Благодаря предпринятым мерам, на Среднем Урале на первомайском празднике чрезвычайных происшествий не допущено, - рассказывает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД области. - Органы внутренних дел отлично справились с поставленными задачами. Праздничные мероприятия продолжаются, сотрудники полиции несут службу в режиме повышенной оперативной готовности до 6 мая включительно.

Ситуацию на дорогах "разруливали" сотрудники ГИБДД Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Ситуацию на дорогах "разруливали" сотрудники ГИБДДФото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Общественники также оценили труд силовиков положительно.

Напомним, что вчера сотрудники полиции задержали одного из демонстрантов. Как сказал мужчина, за плакат. Ему грозит суд и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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