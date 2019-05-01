Фламинго, гаечный ключ и иностранные студенты: на первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге вышли 25 тысяч человек

Солнце, за окном +5, выходной - отличный повод, чтобы выйти на улицу и отметить Первомай - праздник весны и труда. Что и сделали 25 тысяч екатеринбуржцев, именно столько человек прошагало в колонне по главной улице города.

Почти все участники несли в руках плакаты и транспарантыФото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции колонну демонстрантов возглавила группа знаменосцев, кроме того, в нее влились учащиеся училища Олимпийского резерва с флагами России и Федерации профсоюзов Свердловской области. Шествие завершилось на площади 1905 года, где прошел праздничный митинг.

У каждого свои мотивы участияФото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом году Свердловская область отмечает 85-летие. К своему юбилею регион подошел с хорошими результатами и позитивным настроем на будущее. Нам по плечу решение новых задач. При этом защита интересов и прав трудящихся, создание новых рабочих мест, рост производительности, улучшение условий и достойная оплата труда - это бесспорные приоритеты для органов власти всех уровней, бизнес-сообщества и профсоюзов, - обратился к собравшимся губернатор Евгений Куйвашев.

Кто-то решил сделать праздник еще ярче и придумал костюмыФото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году колонна шествующих стала значительно ярче. Многие из участников подошли к празднованию Первомая творчески и подготовили разнообразные костюмы. В толпе прошли серфингисты, розовый фламинго и даже гаечный ключ. Поддержали шествие и иностранные студенты.

Поддержали праздник и иностранные гостиФото: Галина Соловьева

- Дорогие уральцы, нам еще многое предстоит сделать. Мы благодарим ветеранов за базис, который был создан для роста экономики Свердловской области. Мы готовы реализовывать новые, самые амбициозные планы, чтобы обеспечить достойное качество жизни наших граждан. Желаю, чтобы труд каждого человека был востребован и оценен по достоинству, - подчеркнула председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Среди участников демонстрации был даже розовый фламингоФото: Алексей БУЛАТОВ