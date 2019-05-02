«Хватит нас доить»: в Екатеринбурге на первомайской демонстрации мужчину задержали за плакат

День международной солидарности трудящихся - время, когда тысячи рабочих могут выйти на улицы города с плакатами, транспарантами и флагами, чтобы заявить о своих правах на справедливую зарплату, достойные трудовые отношения и социальные гарантии. Вчера в Екатеринбурге на демонстрацию вышли 25 тысяч уральцев, огромной колонной пройдя по главному проспекту. Ничто не предвещало беды, но, увы, один из участников шествия, екатеринбуржец Юлиан Титов, с ней столкнулся прямо на площади 1905 года. Полицейские попросили Юлиана пройти к машине, чтобы оформить протокол. Забрали плакат, посадили в автобус и продержали там два часа.

- Сегодня меня по беспределу задержали на демонстрации 1 Мая на площади 1905 года. Задержали за безобидный плакат, - пишет на своей странице в Facobook Юлиан Титов, публикуя фотографии плаката с коровкой. - Провел в автобусе два часа. Составлены протоколы. Плакат изъяли и опечатали. Дело будет передано в суд. Грозит штраф десять тысяч рублей.

Полицейский тщательно осмотрел плакат участника демонстрации, что именно его в нем привлекло, не ясно Фото: Юлиан ТитовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На снимке видно, как за окном автобуса сотрудник полиции подробно изучает плакат, на котором Юлиан крупными буквами написал «Мы не коровы - хватит нас доить!». Как утверждает молодой человек, именно за плакат ему и досталось. Но у полиции города на это другое мнение.

- Мужчину задержали за нарушение действующего законодательства, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. - В отношении гражданина составили административный протокол по статье 20.2 части 5 КоАП РФ. Гражданина доставили и допросили на месте.

Иначе говоря, Юлиана задержали за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Правда, так называемый «порядок проведения демонстрации» подразумевает несколько пунктов и, какой именно из них нарушил молодой человек, в пресс-службе не пояснили.